Son dakika haberleri | Hindistan, Bangladeş'e 2 milyon doz aşı hediye etti
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Son dakika haberleri | Hindistan, Bangladeş'e 2 milyon doz aşı hediye etti

21.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:20
Son dakika haberleri | Hindistan, Bangladeş'e 2 milyon doz aşı hediye etti

Edinilen son dakika haberine göre Bangladeş, Hindistan'dan 2 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "hediye" olarak aldıklarını bildirdi.

Bangladeş, Hindistan'dan 2 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "hediye" olarak aldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın Yüksek Komiseri Vikram K Doraiswami, 2 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısını başkent Dakka'da düzenlenen törenle Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen ve Sağlık Bakanı Zahid Maleque'ye teslim etti.

Momen, gösterdiği iyi niyet için Hindistan'a teşekkür ederken, Doraiswami de Hindistan'ın komşularına olan bağlılık politikasının bir parçası olarak dozları teslim etti.

Bangladeş'e 25 Ocak'a kadar 5 milyon doz daha gelecek

Bangladeş Sağlık Bakanlığı, Hindistan Serum Enstitüsü ve merkezi Dakka'da bulunan Beximco İlaçları arasında toplam 30 milyon dozluk üçlü bir anlaşma kapsamında, ülkeye 25 Ocak'a kadar 5 milyon doz daha gelecek.

Bangladeş'te toplu aşılamanın şubatın ilk haftası başlaması bekleniyor.

Bazı kaynaklara göre, Hint biyoteknoloji firması Bharat Biotech'in aşısı "Covaxin"in denemelerini Bangladeş'te yapmak istediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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