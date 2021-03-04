Son dakika haberleri! HDP önündeki eylemde 549'uncu gün; aile sayısı 212 oldu (1)
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Son dakika haberleri! HDP önündeki eylemde 549'uncu gün; aile sayısı 212 oldu (1)

04.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:54
Son dakika haberleri! HDP önündeki eylemde 549'uncu gün; aile sayısı 212 oldu (1)

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 549'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 549'uncu günde de sürüyor. Aile sayısı, 2014 yılında 16 yaşındayken kaçırılan Ayşe için Hakkari'den gelen amcası Rakip Aktaş ve Siirt'te 1993 yılında 14 yaşında kaçırılan Zahir için 82 yaşındaki annesi Halime Başal ile birlikte 212 oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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