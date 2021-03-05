Son dakika haberleri: Hayvanları yangında telef olan besiciye, imece usulü bağışlanan "küçükbaşlar" teslim edildi

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde ağılında çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef olan besiciye, imece usulü bağışlanan koyunlar ile keçiler teslim edildi.

Vali Bilal Şentürk, 10 Şubat'ta ağılında çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef olan Ali Savcı'yı Tuzaklı köyünde ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaymakamlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bilecik Damızlık Koyun ve Keçi Birliği ile hayırsever vatandaşların destekleriyle bağışlanan koyunlar ile keçileri Savcı'ya teslim eden Vali Şentürk, "Üreticimize, telef olan hayvanlarının yerine 65 küçükbaş hayvan temin edildi. İmece usulüyle mağdur olan vatandaşımızın yarası sarılmış oldu. Mala gelen yaralar sarılıyor. Burada milletimizin inancından, örf ve geleneğinden gelen güzel bir hasletin tezahürünü yaşadık." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan