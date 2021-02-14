Son dakika haberi | Örtülük alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Örtülük alanda çıkan yangın söndürüldü

14.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:46

Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükoba Mahallesi'nde örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi | Örtülük alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Örtülük alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Örtülük alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Örtülük alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 16:46:26. #1.15#
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