Son dakika haberleri... Halkbank Üsküp, Kuzey Makedonya'da bir ilkokulda engelli çocuklar için oyun alanı yaptırdı

Son dakika habere göre Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp), ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde bulunan İstikbal İlköğretim Okuluna oyun alanı yaptırdı.

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp), ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde bulunan İstikbal İlköğretim Okuluna oyun alanı yaptırdı.

Avrupa Birliği (AB) finansmanlı "Kapsayıcı Ol Projesi" kapsamında yapılan ve engelli çocukların erişim sağlayabileceği "eko-kapsayıcı oyun alanının" açılışına, Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, Kalkandelen Belediyesi Eğitim Dairesi Temsilcisi Ahmet Kazimi ve Adım Adım Eğitim ve Kültür Girişimleri Vakfı Temsilcisi Branka Caykovska katıldı.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Sucubaşı, yaptığı açıklamada, kaliteli eğitime ulaşmanın, tüm insanlığın eşit hakkı olduğunu belirterek, "Bu bağlamda çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın, onlara kaliteli eğitim sunarak onların potansiyellerini keşfetmenin, biz sağlıklı insanların ve özellikle de bizim gibi kurumların temel işlevlerinden biri olması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece bu yetiştirdiğimiz çocuklar, gelecekte hem ülkeye hem çevresine hem topluma hem de finansal alanda katkı sağlayarak bize daha iyi yarınlar hazırlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Sucubaşı, "Bu ve benzeri yatırımlara ağırlık vererek kendimizi topluma daha faydalı bir kurum olarak algılıyoruz. Çok büyük bir yatırım olmayabilir, ancak bunlar yavaş yavaş başlayarak ilerleyecek. Halkbank olarak önümüzdeki süreçte insanlığa, özellikle Makedonya toplumuna daha fazla katkı sağlayacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kalkandelen Belediyesi Eğitim Dairesi Temsilcisi Kazimi, söz konusu parkın çocukların birbirine yakınlaşması noktasında önemli olacağını vurgulayarak, "Engelli kişiler için şahsi asistanlar tahsis edildi ve bu gibi oyun alanları da birbirlerine yakınlaşmaları ve onların normal eğitim sürecine en hızlı bir şekilde dahil olmaları için ek teşvik olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Adım Adım" Vakfı Temsilcisi Caykovska da engelli kişilerin kaynaşması ve durumlarının iyileştirilmesi noktasında yaptıkları çalışmalar hakkında farkındalık yaratılmasının, kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bu noktada Halkbank'tan destek aldıklarını söyledi.

Caykovska, "Ülkemizdeki ilkokullar, engelli kişiler için çoğu kez erişilmez ve onlar için tamamen açık durumda değil. Fikrimiz bu durumu değiştirmek." diye konuştu.

Kapsayıcı Ol Projesi; Adım Adım Vakfı, İnkluziva Kapsayıcı Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ve Hendimak Engellilere Hizmet Derneği iş birliğinde yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Edıta Zekjırovıkj