Hakaret davasında İBB Başkanı İmamoğlu 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı
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Hakaret davasında İBB Başkanı İmamoğlu 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı

17.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:21
Hakaret davasında İBB Başkanı İmamoğlu 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar açıklandı. İmamoğlu 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan 'VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

'SES KISIKLIĞI NEDENİYLE YANLIŞ ANLAŞILDI' İDDİASI

Bugün Ordu 4. Asliye Mahkemesi'nde görülen yedinci duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de dinleyici sıfatı ile hazır bulundu. Duruşmada tanık avukatı Resul Yılmaz, önceki beyanları yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"VELEV Kİ SÖYLENSE DAHİ, İTLİK KELİMESİ TDK'YA GÖRE 'TERBİYESİZ' ANLAMINA GELİYOR"

Sanık Avukatı Sercan Polat, olay günü ses kısıklığı olduğunu ve basitlik kelimesinin 'itlik' olarak anlaşıldığı iddia ederek, beraat talep etti. Polat ayrıca, 'itlik' kelimesinin söylense dahi, TDK'ya göre bu sözün, 'terbiyesiz' anlamına geldiğini, bunun da suç teşkil etmediğini savundu.

7 BİN 80 TL PARA CEZASI

Mahkeme heyeti sanık Ekrem İmamoğlu'nun bu suçu alenen işlediğine, alt sınırdan cezalandırılmasının uygun olduğuna, 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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