Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında
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Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haiti polisi, Devlet Başkanı Jovenel Mose'ya düzenlenen suikastla ilgili 2 ABD vatandaşının yanı sıra 26 emekli Kolombiyalı askerin bulunduğunu açıkladı. 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltına alınırken, 8 kişi ise hala aranıyor.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose, geçtiğimiz günlerde rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya karışan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

2 ABD VATANDAŞI VE EMEKLİ ASKERLER VAR

Haiti polisi, suikastı gerçekleştirenler arasında Haiti asıllı 2 ABD vatandaşının yanı sıra 26 emekli Kolombiyalı askerin bulunduğunu açıkladı. Polis, 2'si ABD'li 17 şüphelinin gözaltına alındığını 8'inin ise hala arandığını dile getirdi.

Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında

"SORUŞTURMAMIZI DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, saldırıyı kimin planladığının ya da amacının henüz netlik kazanmadığını kaydederek, 53 yaşında öldürülen Devlet Başkanı Moise'nin "oligarşiye" karşı verdiği mücadele nedeniyle hedef alınmış olabileceğini söyledi. Charles, "Yabancılar, devlet başkanımızı öldürmek için ülkemize geldi. Soruşturmamızı derinleştireceğiz ve kaçak konumdaki 8 paralı askeri yakalamak için araştırma yöntemlerimizi de güçlendireceğiz" dedi.

Kolombiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise şüphelilerin 6'sının ordudan emekli olduğu belirtildi.

Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında

NE OLMUŞTU?

Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Devlet Başkanı Mose'nin rezidansına giren saldırganlar devlet başkanını öldürürken, Mose'nin eşi Martine'i de yaralamıştı. Mose'nin eşi daha sonra tedavi için Florida'ya gönderilmişti. Suikasta ilişkin devam eden operasyon kapsamında polis dün gözaltına alınan şüphelilerin silahlarını, pasaportlarını ve ele geçirilen diğer kanıtları paylaşmıştı.

Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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