Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Haiti'de polis, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastla ilgili 13'ü Kolombiyalı 15 şüphelinin yakalandığını, 9 şüphelinin ise arandığını duyurdu.

Haiti'de polis, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastla ilgili 13'ü Kolombiyalı 15 şüphelinin yakalandığını, 9 şüphelinin ise arandığını duyurdu.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da sabaha karşı evinde öldürüldü. Haiti Ulusal Polisi, 13'ü Kolombiyalı olmak üzere 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan polisle 4 şüpheli arasında çatışma çıktığı, şüphelilerin etkisiz hale getirildiği ve silahlarına el koyulduğu duyuruldu. Polis açıklamasında, 9 şüphelinin arandığı belirtildi. Haiti Ulusal Polisi Genel Müdürü Leon Charles, halkı adaleti kendilerinin aramaması çağrısında bulunarak, halktan sadece suikastı gerçekleştirenlerin adalete teslim edilmesi için yardımcı olmalarını istedi.

Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı
Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı
Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı
Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin acımasızca öldürüldüğü suikast girişiminde şüphelilerden 4'ü etkisiz hale getirildi
Haiti Devlet Başkanı Moise'nin acımasızca öldürüldüğü suikast girişiminde şüphelilerden 4'ü etkisiz hale getirildi
Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar
Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Ajda Pekkan Selin Şekerci
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.07.2021 11:19:37. #1.13#

title