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Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Son dakika haberleri: Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi - Haberler
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