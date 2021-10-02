Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, nikah törenine katıldı
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan görüntüler Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın nikahı kıyması İmzaların atılması Dua edilmesi Toplu fotoğraf çekimi BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın ile İlge Tüzün'ün...
OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan görüntüler
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın nikahı kıyması
İmzaların atılması
Dua edilmesi
Toplu fotoğraf çekimi BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın ile İlge Tüzün'ün nikah törenine katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kıydığı nikahta şahitlik eden Soylu, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluk diledi.