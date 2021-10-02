Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, nikah törenine katıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, nikah törenine katıldı

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan görüntüler Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın nikahı kıyması İmzaların atılması Dua edilmesi Toplu fotoğraf çekimi BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın ile İlge Tüzün'ün...

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan görüntüler

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın nikahı kıyması

İmzaların atılması

Dua edilmesi

Toplu fotoğraf çekimi BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın ile İlge Tüzün'ün nikah törenine katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kıydığı nikahta şahitlik eden Soylu, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluk diledi.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, nikah törenine katıldı

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, nikah törenine katıldı

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, nikah törenine katıldı

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, nikah törenine katıldı
AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

 Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...
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