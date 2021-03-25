Son dakika haberleri | - Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | - Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı

İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı Gürcistan, korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan sağlanan 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısını teslim aldı.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak
Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak

- Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı

TİFLİS - Gürcistan, korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan sağlanan 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısını teslim aldı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşıya ulaşamayan ülkelere "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan sağlanan yardım sürüyor. Gürcistan'a COVAX programından sağlanan 29 bin 250 Pfizer-BioNTech aşısını taşıyan uçak, sabah saatlerinde Tiflis Havalimanı'na iniş yaptı. Aşıların Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi. Gürcistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşılanmaya başlayan sağlık personeli ve 65 yaş üstü kişilerin AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları arasında seçim yapabileceği belirtildi.

Gürcistan'da aşılama programı COVAX'tan sağlanan AstraZeneca aşıları ile 15 Mart'ta başlamıştı. Ülkede korona virüs salgınında toplam 279 bin 27 vaka kaydedilirken, 3 bin 732 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | - Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı
Son dakika haberleri | - Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı
Son dakika haberleri | - Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı
Son dakika haberleri | - Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | - Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 22:56:08. #1.16#
title