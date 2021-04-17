Son dakika haberleri! Grönland'da koalisyon hükümeti kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Grönland'da koalisyon hükümeti kurulacak

Son dakika haberleri! Grönland'da koalisyon hükümeti kurulacak
Anadolu Ajansı / Davut Çolak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Grönland'da, 6 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından yapılan görüşmelerden koalisyon hükümeti çıktı.

Grönland'da, 6 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından yapılan görüşmelerden koalisyon hükümeti çıktı.

Seçimlerden zaferle ayrılarak özerk parlamentoda 12 sandalye ile temsil edilme hakkı kazanan Inuit Ataqatigiit Partisi, seçimde 4 parlamenter çıkaran Naleraq Partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için uzlaştı.

İki parti arasında varılan mutabakatın ardından hazırlanan 16 sayfalık hükümet programına, Inuit Ataqatigiit Partisinin genç başkanı Mute Bourup Egede ile Naleraq Partisinin başkanı Hans Enoksen imza attı.

"Naalakkersuisut" adlı özerk yönetimde, Inuit Ataqatigiit Partisi, hükümet başkanlığıyla birlikte 8 bakanlığın, Naleraq ise 2 bakanlığın sahibi oldu.

Hükümet Başkanı Inuit Ataqatigiit lideri Egede olurken, "Inatsisartut" adlı özerk parlamento başkanı ise Naleraq lideri Enoksen oldu.

Hükümet programında en fazla öne çıkan konu, seçimden önce de tartışma konusu olan adanın güneyinde kurulması planlanan Kvanefjeld maden ocağı projesi oldu. Hükümet programına göre, projenin gerçekleşmesine izin verilmeyecek ve iptal edilecek.

Koalisyon hükümeti, adada uranyum üretimi ve radyoaktif madde içeren maden ocaklarının kurulmasını yasaklayan yasayı çıkarmak için de çalışacak.

16 parlamenterle koalisyon hükümeti kuran özerk hükümetin, 23 Nisan'da toplanacak 31 sandalyeli özerk parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlaması bekleniyor.

Grönland

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı.

2 milyon 166 bin kilometrekare ile Türkiye'nin yaklaşık 3 katı yüz ölçümüne sahip olan Grönland'da yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor.

Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor ve 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosu Folketing'de 2 parlamenter ile temsil ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Burak Sergen Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Grönland'da koalisyon hükümeti kurulacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 17:10:52. #1.15#

title