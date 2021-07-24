Son dakika haberleri! Gölpazarı'nda anız yangını
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Son dakika haberleri! Gölpazarı'nda anız yangını

Son dakika haberleri! Gölpazarı'nda anız yangını
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında 45 dönümlük alan zarar gördü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında 45 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı ilçesi Kasımlar Köyü Yapça yolu mevkisinde piknik yapmak için ateş yakmaları sonucu yangın çıktı. Yangını gören köylüler tarafından jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.

Kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletmesine ait ekipler tarafından yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangına Gölpazarı Orman İşletmesine ait 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri, Gölpazarı ve Vezirhan Belediye itfaiye ekipleri katıldı.

Yangında 45 dönüm arazi zarar görürken 70 saman balyası yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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