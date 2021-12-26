Son dakika haberleri! GOLAN TEPELERİ - İsrail hükümeti, haftalık kabine toplantısını Golan Tepeleri'nde yaptı - Haberler
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Son dakika haberleri! GOLAN TEPELERİ - İsrail hükümeti, haftalık kabine toplantısını Golan Tepeleri'nde yaptı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in açıklaması GOLAN - İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısı, Başbakan Naftali Bennett başkanlığında işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde gerçekleştirildi.

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in açıklaması GOLAN - İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısı, Başbakan Naftali Bennett başkanlığında işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde gerçekleştirildi.Toplantıya, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de katıldı.

Son dakika haberleri! GOLAN TEPELERİ - İsrail hükümeti, haftalık kabine toplantısını Golan Tepeleri'nde yaptı

Son dakika haberleri! GOLAN TEPELERİ - İsrail hükümeti, haftalık kabine toplantısını Golan Tepeleri'nde yaptı

Son dakika haberleri! GOLAN TEPELERİ - İsrail hükümeti, haftalık kabine toplantısını Golan Tepeleri'nde yaptı

AA - Son Dakika Haberleri

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