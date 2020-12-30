"Genelge beni bağlamaz" demişti! Cezalara itiraz etmek için adliyeye giden dönerci maske takmayınca 24'üncü cezayı yedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca paket servis yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam eden Erken Cinbir'e, aldığı cezalara itiraz için gittiği adliyede maske takmayınca 24'üncü kez ceza yazıldı. Cinbir, mücadelesine devam edeceğini ve suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı restoranında koronavirüs tedbirlerine uymayarak müşterilerine yemek servisi yapmaya devam eden Erkan Cinbir, daha önce 23 kez ceza aldı. Ceza kesmek için iş yerine gelen polis ve zabıta ekiplerini cep telefonuyla kayıt altına alıp 'genelge beni bağlamaz' diyen Cinbir, sosyal medyada tepki gördü.

CEZALARIN YASAL DAYANAĞI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

İş yerinin girişine, "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz" yazısını da indirmeyen Cinbir, kesilen cezalara itiraz etmek için Çaycuma Adliyesi'ne gitti. Maske takmadan adliyeye giren Cinbir, çıkışta polis ekiplerince karakola götürüldü. Cinbir hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu. 24'üncü cezasını alan Cinbir, cezaların yasal dayanağı olmadığını iddia etti.

MASKE TAKMAMAYA DEVAM EDECEKMİŞ

Mücadelesine devam edeceğini ifade eden Cinbir, "Adliyeden çıktık ve bu süreçte polislerle karşılaştık. Maskeyle ilgili karakola götürdüler. 24'üncü cezamızı da yemiş olduk. Suç duyurusunda bulundum" dedi. Cinbir, maske takmamaya da devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ