Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklaması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.