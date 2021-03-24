Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir
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Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir

24.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:19

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklaması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklaması

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir
Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir
Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir
Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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