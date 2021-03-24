Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir
24.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:19
Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklaması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklaması
İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan