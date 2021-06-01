Son dakika haberleri: Genç anne hastaneye giderken ambulansta doğum yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de doğum sancısı tutan genç anne, hastaneye ulaştırılmak üzere çıktığı yolda ambulansta doğum yaptı.

Eskişehir'de doğum sancısı tutan genç anne, hastaneye ulaştırılmak üzere çıktığı yolda ambulansta doğum yaptı.

Çifteler ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki genç kadın, dördüncü çocuğunu doğurmak üzere 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kent merkezine sevk edilirken, Mahmudiye kavşağında doğum yaptı. Annenin sağlık durumu kritikken müdahale ederek doğum yaptıran 112 Acil Sağlık personelleri, anne ve dünyaya getirdiği kız bebeğinin durumunun iyi olduğunu, hastaneye sağlıklı bir şekilde teslim edildiklerini açıkladı.

Eskişehir 112 Acil Sağlık Hizmetleri, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ambulansta genç anneye müdahale eden ve sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirmesini sağlayan ekip sorumlusu Paramedik Sabri Yılmaz, Acil Tıp Teknisyeni Ayşe Bostan, Şoför Cengiz Avcı ve refakatçi ebe Yıldız Güneş'i tebrik ederek anne ve bebeğe sağlıklı ömürler diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı