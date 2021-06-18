Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA YAVUZ Sultan Selim Köprüsü altında kargo gemisinin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 2 balıkçı son yolculuklarına uğurlandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA YAVUZ Sultan Selim Köprüsü altında kargo gemisinin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 2 balıkçı son yolculuklarına uğurlandı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, dün saat 15.00 sıralarında Karadeniz'e ilerleyen AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde kargo gemisi çarptı. Çarpmanı şiddetiyle balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü. Kaza yerine giden kurtarma ekipleri teknedeki Salih Bayraktar ve Burhan Ataman'ın cansız bedenlerini bulurken, Ali Ataman yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler aileleri tarafından alınarak cenaze namazının kılınacağı Poyrazköy Camii'ne getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine balıkçıların yakınları, arkadaşları ve yaralı kurtulan Ali Ataman da katıldı. Balıkçılar için dua ve helallik alındı. Salih Bayraktar ve Burhan Ataman, törenin ardından Poyrazköy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye gelen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın "Üzücü bir olay. Başımız sağ olsun. Mahallemizin en iyi kaptanı. Son kaza olur diye dua ediyoruz. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı