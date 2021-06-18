Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA YAVUZ Sultan Selim Köprüsü altında kargo gemisinin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 2 balıkçı son yolculuklarına uğurlandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA YAVUZ Sultan Selim Köprüsü altında kargo gemisinin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 2 balıkçı son yolculuklarına uğurlandı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, dün saat 15.00 sıralarında Karadeniz'e ilerleyen AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde kargo gemisi çarptı. Çarpmanı şiddetiyle balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü. Kaza yerine giden kurtarma ekipleri teknedeki Salih Bayraktar ve Burhan Ataman'ın cansız bedenlerini bulurken, Ali Ataman yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler aileleri tarafından alınarak cenaze namazının kılınacağı Poyrazköy Camii'ne getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine balıkçıların yakınları, arkadaşları ve yaralı kurtulan Ali Ataman da katıldı. Balıkçılar için dua ve helallik alındı. Salih Bayraktar ve Burhan Ataman, törenin ardından Poyrazköy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye gelen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın "Üzücü bir olay. Başımız sağ olsun. Mahallemizin en iyi kaptanı. Son kaza olur diye dua ediyoruz. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ'
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ"
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Boris Johnson Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Gareth Bale Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:04:25. #1.15#

title