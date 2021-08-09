Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu Su seviyesinin düşmesiyle oksijenin azaldığı nehrin kenarları balık ölüleriyle doldu Gediz'deki balık ölümleri sonrası Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sudan numune alarak balık ölümlerini araştırmaya...

Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu

Su seviyesinin düşmesiyle oksijenin azaldığı nehrin kenarları balık ölüleriyle doldu

Gediz'deki balık ölümleri sonrası Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sudan numune alarak balık ölümlerini araştırmaya başladı

Balıkların öldüğü Gediz Nehrinde tarımsal sulamaya devam üreticiler ise durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti

MANİSA - Bin bir çeşit ürünün yetiştirildiği bereketli Manisa Ovası'nı sulayan Gediz Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri korkuttu. Balık ölümleri sonrası harekete geçen kurumlar nehirden numuneler alırken tarımsal alanlarını Gediz'den sulayan üreticiler ise bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bereketli Manisa ovasını sulayan Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Yağcılar Mahallesi yakınlarında nehrin üstünde toplu balık ölülerini gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Nehirde inceleme yapan ve ölü balıklardan numune alan yetkililer ilk incelemelerde su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen azlığından balıkların telef olduğunu ifade etti. Bölgede yaşayan halk nehirden kötü kokular yayıldığını belirterek biran önce balık ölümlerinin durdurulmasını istedi.

Murat Dağı'ndan doğan, Uşak ve Manisa'dan geçip Kemalpaşa Ovası'nda Nif Çayı'yla birleşerek İzmir'in Foça ilçesinden denize dökülen Gediz Nehri'nin temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar sürerken nehrin bazı bölümlerindeki kötü koku ve balık ölümleri de tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Nehrin Manisa Ovası'ndan geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Su seviyesi düştü, oksijen azaldı

Yağcılar ve Muradiye mahallesi arasındaki kısımda suyun üstünde balık ölülerini gören vatandaşlar durumu Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. Köylülerin şikayeti ile yetkililer balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelerek inceleme yaptı, ölü balıklardan numune aldı. Suda oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin yaşandığı düşünülüyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de balık ölümlerinin yaşandığı alanı tarayarak nehre atık deşarjı yapılıp yapılmadığını kontrol etti. İlk incelemelerde herhangi bir atık deşarjı yapılmadığı ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte oksijen azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı tespit edildi.

Kötü koku yayılıyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar da balık ölümlerini çok üzüldüklerini anlattı. Yağcılar Mahallesi Muhtarı Cevat Türkyılmaz, iki gün önce balık ölümlerini fark ettiklerini ve yetkililere haber verdiklerini söyledi. Dönem dönem ölümlerin yaşandığını dile getiren Türkyılmaz, "Balıklar ölmüş, suyun rengi değişmiş. Durum son derece kötü. Balıkların ölümü bizi çok üzdü. Geçmişte biz bu suda yüzüyorduk, balık tutuyorduk. Su pis olduğundan balıklar ölüyorlar. Bundan 20 yıl önce bu balıklar oltayla tutuluyordu. Etrafa kötü koku yayılıyor. Balık ölümlerinin nedenini yetkililer araştıracak. Buranın temizlenmesini ve balıkların berrak bir suda yaşamasını istiyoruz" dedi.

"Çok fazla ölü balık var"

Mahallede yaşayan İbrahim Çelebi ise nehrin çok kirli olduğunu belirterek, "Bazı senelerde bu oluyordu ama bu sene daha fazla oldu. Acınacak bir durum var. Balıkların bu hali bizde üzüntü yaratıyor. Çok fazla ölü balık var. Gediz'in bu durumun görünce çok üzülüyoruz, kokusu da çok kötü. Biz şikayette bulunduk, resmi kurumlardan gelen kişiler numune aldı, durumu kendileri de gördüler" diye konuştu. Ölü balıkların bulunduğu Gediz Nehri'nden tarlaların sulandığını dile getiren Çelebi, yaşanan soruna çare bulunmasını istedi.

Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu
Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu
Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu
Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: '(Antalya'daki yangınlar) 20 bin dekar tarım alanı etkilendi.
Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: "(Antalya'daki yangınlar) 20 bin dekar tarım alanı etkilendi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Abdulahat Arvas Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Muslera Mete Gazoz Lionel Messi Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 19:00:06. #1.15#

title