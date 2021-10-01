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Son dakika haberleri... Gaziantep'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Gaziantep'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibine, İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz yapıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibine, İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Nurdağı Moringantep Kadın Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bulundukları Moringaevi'nde yangın çıktığı ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, söz konusu binada Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Moringantep Kadın Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz ve belediye çalışanları tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek üzere acele ettikleri sırada hortuma su verilmesi nedeniyle Başkan Kavak'ın üzerine su gelmesi herkesi gülümsetti.

Belediye Başkanı Kavak, itfaiye ekiplerine çiçek takdim ederken, Moringantep Kadın Kooperatifi Başkanı Kütüz de ekiplere Türkiye'de yalnızca Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yetiştirilen ve birçok sektörde kullanılan moringa oleiferadan bitkisinden yapılan pasta, poğaça ve böreklerden ikram etti.

Kavak, özveriyle çalışan itfaiye ekiplerinin haftalarını kutlamak istediklerini, o yüzden böyle bir sürpriz yapmak istediklerini kaydetti.

İtfaiye ekipleri ise sürpriz nedeniyle Belediye Başkanı Kavak ve Kütüz'e teşekkür etti.

Son dakika haberleri... Gaziantep'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

Son dakika haberleri... Gaziantep'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

Son dakika haberleri... Gaziantep'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

Son dakika haberleri... Gaziantep'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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