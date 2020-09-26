Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı
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Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı

26.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:00

Trabzon'da emniyet güçleri bir otele yaptıkları baskında odalardan birinde gizli geçit buldu. Kalorifer peteği arkasında açılan geçidi takip eden Ahlak Masası ekipleri duvarın arkasında 3 yabancı uyruklu kadın yakaladı. Fuhuş yapan yapancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ahlak Masası ekipleri tarafından bir otele düzenlenen baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteklerinin arkasında gizli geçit bulundu.

3 YABANCI UYRUKLU KADIN BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği Ahlak Masası ekipleri, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa mahallesinde bulunan bir otele baskın düzenledi. Baskında ekiplerin bir otel odasındaki kalorifer peteği dikkatlerini çekti. Yapılan incelemede kalorifer peteği öne çekildiğinde arkasından yan binaya geçilen gizli bir geçit tespit edildi.

Polis bir otele yaptığı baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için açılan geçit buldu

Yapılan incelemede yan binada bulunan ve fuhuş baskınlarında gizlenen 2'si Kırgızistan, 1'i Moldova olmak üzere 3 yabancı uyruklu hayat kadını yakalanırken, Z.S., N.B. ve G.M. isimli yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere gerekli mercilere gönderildi.

Polis bir otele yaptığı baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için açılan geçit buldu

'FUHUŞA ARACILIK'TAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan söz konusu otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. ise fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilirken, şahısların ilk ifadesinde fuhuş baskını sırasında otel odasında bulunan kızlara telefonla haber vererek yan binaya kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten geçmelerini sağladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
TAHTAKURUSU: ulan arkadaş kadınları neden sınırdışı ediyorsunuz. O düzeneği kuran sivrileri sınırdışı etmelisiniz. Çünkü 2 ay sonra adamlar aynı işi gene yapacak. Yeminle kafa mermer yaw.
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GÜRSEL AKTAŞ: Eee şimdi bu alacaklıya ortak olanlar ifşa edilmeyecekmi tabiki hayır!!!
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