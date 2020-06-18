Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Londra'ya gerçekleştirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Londra'ya gerçekleştirecek

Son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirecek.

Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Londra'ya gerçekleştirecek
18.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:47

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirecek.

Fransa'nın Nazilerle iş birliği yaptığı dönemde Fransız Vichy hükümetine karşı direnişin lideri olan General Charles de Gaulle'ün 18 Haziran 1940'ta Londra'dan yaptığı tarihi çağrının 80. yıl dönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirecek. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Londra'ya gerçekleştirecek olan Macron'u Prens Charles karşılayacak. Cumhurbaşkanı Macron, daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Nazilere karşı Fransa direnişinin 4 önemli ismini anacak.

Tören sırasında halen hayatta olan 100 yaşındaki Gazi Edgard Tupet-Thome, 99 yaşındaki Daniel Cordier ve Hubert Germain ile 98 yaşındaki Pierre Simonet'e onur madalyası verileceği ifade edildi.

General de Gaulle tarafından bin 38 direnişçi kadın ve erkeğe verilen "Kurtuluş Haçı" madalyasının yaşayan son 4 sahibi olan isimler, Nazilere karşı direnişte verdiği mücadele ile biliniyor. - PARİS

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı Haber
Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz? Haber
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Londra'ya gerçekleştirecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 14:53:12. #1.14#
title