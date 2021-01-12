Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı
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Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı

12.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:59

Sıvı yağ fiyatlarındaki artış sonrası Gaziantep'te hırsızlık olayları arttı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarıyla ilgili operasyon başlatan ekipler 5 kişiyi gözaltına alındı.

Yükselen sıvı yağ fiyatlarının ardından Gaziantep'in Nizip ilçesinde sıvı yağ hırsızlığı da arttı. Hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıvı yağların çalındığı anlara ait güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir depoda bulunan motosikletin dışarı çıkarılarak götürülmesi ve bir marketin önünde bulunan 2 adet 5 kilogramlık yağ bidonun çalınması yer aldı.

Ekipler anbean kameralara yansıyan hırsızlık olaylarının ardından yürüttüğü operasyonlarda, A.Y, İ.H.A, İ.H.N.K, M.Ç ve H.Ö isimli şahısları gözaltına alırken, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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