Son dakika haberleri... Firari FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'un soruşturmasından detaylar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Firari FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'un soruşturmasından detaylar

Son dakika haberi: İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'un emniyet ve savcılık sorgusunda terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddialarını reddettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Firari FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'un soruşturmasından detaylar
24.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:03

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'un emniyet ve savcılık sorgusunda terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddialarını reddettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürerken,  evinde yapılan aramada ele geçirilen "Çöl Denizi" adlı kitap ile  'Sayın Zeynep Hanım' yazılı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait fotoğraftan da haberdar olmadığını savundu.  Akkuş'un,  "FETÖ hakkında bildiklerinizi anlatınız" sorusuna şu yanıtı verdiği öğrenildi:

"Bu yapının hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ben bu yapının üyesi değilim. Bu yapının hiçbir faaliyetine yani gizli ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmedim. Hiçbir karar alıcı mekanizmasında bulunmadım. Kanal Türk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuya kaldım. Bu yapının yurtdışındaki okullarında ülkemiz için yapılan milliyetçi faaliyetlerini biliyordum, bu beni etkilemişti. Afrika'da su kuyuları açma gibi faaliyetleri basından görüyordum ve beni bu yapının etkileyen tarafları bunlardır."

Şüpheli Erkan Akkuş'a 12 Nisan 2016 tarihli "O paralel balonu birgün patladığında arkasına saklanan kim varsa kusurlarıyla ortada kalacak…" ile  24 Haziran 2016 tarihli "…Fransız ihtilalinin kudretli isimlerinden Maximillien Robespierre döneminden kısa bir kesit…Tarih uyarıp durmuş.." ve 11 Temmuz 2016 tarihli "Sizin saatleriniz olabilir ama zaman bizimdir" şeklindeki sosyal medya paylaşımları soruldu. Akkuş, bu paylaşımları örgüte destek olmak amacıyla yapmadığını söyledi.

Hakkında soruşturma olduğunu bilmesine rağmen ifade vermek için gelmemesini ve firari duruma düşmesi ile ilgili ise "Korktuğum için" karşılığını veren şüpheli Akkuş, yurtdışına çıkmaya çalışmadığını savundu. Akkuş evinde yapılan aramada ele geçirilen "Çöl Denizi" adlı kitaptan da üzerinde 'Sayın Zeynep Hanım' yazılı FETÖ elebaşı Gülen'e ait fotoğraftan da haberi olmadığını ileri sürdü.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Dünya
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada 3. Sayfa
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı 3. Sayfa
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Son Dakika: Fenerbahçe'de, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'de, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Saylak Acun Ilıcalı Cüneyt Arkın Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Sinan Gümüş Eddie Newton Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Firari FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'un soruşturmasından detaylar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 14:07:38. #1.14#
title