Son dakika haberleri... Filistin, Libya, Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberleri... Filistin, Libya, Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

01.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:04
Son dakika haberleri... Filistin, Libya, Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Filistin'de 1550'ye, Libya'da 1487'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 230'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 671'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Filistin'de 1550'ye, Libya'da 1487'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 230'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 671'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte virüs nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1450 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1550'ye, vaka sayısı da 156 bin 815'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 134 bin 906'ya ulaştı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 9 kişinin daha hayatını kaybettiği, 467 kişinin enfekte olduğu, 1145 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1487'ye, vakaların 100 bin 744'e, iyileşenlerin de 73 bin 252'ye çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 7 kişinin daha vefat ettiğini, 137 kişinin enfekte olduğunu, 228 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 230, vaka sayısının 362 bin 878, iyileşen hasta sayısının ise 354 bin 81 olduğunu açıkladı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1856 yeni vaka tespit edildiği, 1577 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 671'e, vaka sayısının 209 bin 678'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 186 bin 19'a çıktığı bildirildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 208 kişinin daha enfekte olduğu, 134 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 144 bin 42'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 556'ya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

Haber Yorumları (2)
DENİZ DANİMARKA DAN: Dunya Saglik Ørgutunun verdigi haber ve ''ølum verileri
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DENİZ DANİMARKA DAN: Avrupa kitasinda olum verileri dogrudur. Basta Afrika kitasi olmak uzere Turkiye dahil Ortadogu ulkerin olumlerin sayisi gercegi yansitmiyor
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500
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