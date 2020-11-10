Filistin başmüzakerecisi Saeb Erekat İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybetti
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Filistin başmüzakerecisi Saeb Erekat İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybetti

10.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:11
Filistin başmüzakerecisi Saeb Erekat İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Filistinlilerin özgürlük mücadelesinde ve Filistin Yönetimi'nde üst düzey görevler üstlenen Filistin'in başmüzakerecisi Saeb Erekat'ın tedavi gördüğü Kudüs'teki bir İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.

Filistin'in başmüzakerecisi olan Saeb Erekat'a ekim ayı başında yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Erakat'ın durumu 18 Ekim günü ağırlaştı ve Hadassah Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine alınarak solunum cihazına bağlandı.

İSRAİL AMBULANSINA BİNDİRİLDİĞİ AKTARILDI

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Erekat'ın Eriha'daki evinde sedyeyle bir İsrail ambulansına bindirildiğini söylemişti.

ACİL TEDAVİYE İHTİYACI OLDUĞU DUYURULMUŞTU

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Erekat'ın 2017'de akciğer nakli ameliyatı geçirdiği için acil tedaviye ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. FKÖ'den yapılan açıklamada, "Dr. Erekat, Covid-19'a yakalandıktan sonra, kronik sağlık sorunları olduğu solunum güçlüğü çekmeye başladı. Sağlık durumu hastanede tedaviyi gerektiriyor" denilmişti.

SAEB ERAKAT KİMDİR?

Erekat, Filistinlilerin özgürlük mücadelesinde ve Filistin Yönetimi'nde üst düzey görevler üstlenmiş bir isimdi. Geçmişte Yaser Arafat'a yakınlığıyla tanınan Erekat, 1993'teki Oslo Anlaşmaları ve 2014'te çöken son barış süreci dahil, bir dizi kilit dönemde İsrail'le Filistinliler arasındaki görüşmelerin başmüzakereciliğini üstlenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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