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Son dakika haberleri | Fendoğlu, Kuluncak'a hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi

Son dakika haberleri | Fendoğlu, Kuluncak'a hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Kuluncak için hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi.

KULUNCAK, MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Tbmm'de yaptığı konuşmada, Kuluncak için hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi.

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin 3. Gününde, İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda söz alarak Malatya'nın Kuluncak ilçesi için yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası talebini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletti.

Fendoğlu konuşmasında, "Her 2 bakanlığımızın da bütçesi hayırlara vesile olsun inşallah. Talebimiz İçişleri Bakanımızdan. Uranyum, toryum, bakır, demir madenleri ve yeraltı zenginlikleriyle gelecek yıllarda stratejik açıdan ülkemiz için önemli bir yere sahip olacak olan Malatya Kuluncak ilçemizde mevcut durumda belediye ve kaymakamlık binalarımız eski ve yetersizdir. Kuluncak ilçemize yakışır bir belediye hizmet binası ile hükümet konağı Kuluncak'lı hemşerilerimizin Sayın İçişleri Bakanımızdan talebidir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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