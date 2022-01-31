FECİ KAZADA ÖLEN ÖĞRETMENİN OĞLU: SEBEP OLANIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM

KÜÇÜKÇEKMECE'deki feci kazada sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol hayatını kaybetmişti. Demirkol'un oğlu Berke Demirkol "Ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Yaşanan bu olayda sadece kimin ve hangi kurumların ihmali varsa, sürücünün de sabah 09.30'da alkollü bir şekilde hızlı sürüşü de dahil neyse buna sebep olanın en ağır şekilde cezayı almasını istiyorum" dedi.

Atakent 4. Cadde üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol hayatını kaybetmişti. Demirkol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları bugün Adli Tıp Kurumu'na Demirkol'un cenazesini almak için geldi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Demirkol'un cenaze namazı Sefaköy Kazım Bektaşoğlu Camii'nde kılındıktan sonra Kırklareli Pınarhisar'a gönderilmesi bekleniyor.

"HİSLERİMİ PAYLAŞMAK BİLE İSTEMİYORUM"

Kazada hayatını kaybeden Kader Demirkol'un oğlu Berke Demirkol "Ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Yaşanan bu olayda sadece kimin ve hangi kurumların ihmali varsa, sürücünün de sabah 09.30'da alkollü bir şekilde hızlı sürüşü de dahil neyse buna sebep olanın en ağır şekilde cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suçumuz yokken canımızı aldılar. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hislerimi paylaşmak bile istemiyorum" dedi.

"BİZİM YAŞADIĞIMIZ KAZADAN ÖNCE DE KAZALAR OLDU"

Altan Kesim, "O gün çok hızlı gelen bir araç bizim park halindeki aracımıza çarptı. Yerde de buzlanma vardı. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak çok üzgünüz. Türkiye'nin her yerinden başsağlığı için arayanlar var sağ olsunlar. Giden de geri gelmiyor. O gün sınavda bizim aracımıza başka bir araç çarpmadan önce başka ufak tefek kazalar da oldu. Saat 08.30'la 09.00 arası yolda biz ufak tefek kazalar gördük yerdeki buzlanmadan dolayı" diye konuştu.