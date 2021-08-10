Son dakika haberleri | Fazla kolesterol cinsel problemlere yol açıyor

Son dakika gündem haberine göre Fazla kolesterolün damarların duvarlarında biriktiğini söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Fazla kolesterolün birikmesi sonucu damar tıkayıcı plaklar oluşuyor.

Fazla kolesterolün damarların duvarlarında biriktiğini söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Fazla kolesterolün birikmesi sonucu damar tıkayıcı plaklar oluşuyor. Bu tıkaçlar cinsel bölgeyi de etkiliyor. Sertleşme sorunu başta olmak üzere bir dizi cinsel probleme yol açıyor" dedi.

Yaşanan sağlık problemlerinin kolesterolün karaciğerde fazla üretildiği veya dışarıdan gerekenden çok alındığı durumda oluştuğunu ifade eden Hatat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Aslında bu elzem madde vücut hücrelerinin ve seks hormonlarının yapımında kullanılıyor. Sorun kolesterolün karaciğerde fazla üretildiği durumlarda ortaya çıkıyor. Fazla kolesterole bağlı damar plakları oluştuğu damara göre şikayet yaratıyor. Örneğin bacak damarlarını tutan bir tıkanma yürürken ağrıya, kalp damarlarında oluşan bir plak kalp krizine yol açabiliyor. Damar ne kadar geniş ise, ciddi sağlık sorunu yaratacak derece tıkanıklık oluşması o kadar zaman alıyor" diye konuştu.

"SERTLEŞME KALİTESİ DÜŞÜYOR"

Damarlarda yaşanan tıkanıklığın sertleşme problemine de neden olabileceğini belirten Hattat, "Penis damarları erkek vücudunun en küçük damarları. 1-2 mm civarında olan bu damarlarda ufak bir tıkanma bile oluşsa penise giden kan akışı azalıyor. Sertleşmeyi elde ederken veya sürdürürken güçlük yaşanıyor. Giderek sertleşme kalitesi düşüyor ve bazen hiç sertleşme oluşmuyor. Kişi kolesterol yüksekliği yaşıyor ve cinsel sorunlarla boğuşuyorsa penis damarlarını penis doppler gibi yöntemlerle inceletebilir. Kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınması, özellikle de kötü kolesterol LDL'nin düşürülmesi sertleşme kalitesini yükseltiyor" açıklamasında bulundu.

KOLESTEROL İLAÇLARININ CİNSEL YAŞAMA ETKİSİ

"Kolesterolü düşürmek için sağlıklı bir beslenme planı, düzenli egzersiz kısacası doğru yaşam alışkanlıkları edinmek şart" diyen Hattat şu bilgileri verdi:

"Bir grup hastada değişik tipte kolesterol ilaçları da kullanılıyor. Özellikle statin grubu ilaçların cinsel yaşam üzerindeki etkileri merak konusudur. Bu ilaçlar aşırı yüksek kolesterolü kontrol altına alarak sertleşme işlevini koruyor. Ancak yüksek doz ve uzun süreli kullanımda kolesterol düşerken, kolesterolden üretilen testosteron da düşüyor. Bu hastalarda hem libido hem de sertleşme kaybı oluşuyor. Bu nedenle uzun süredir kolesterol ilacı kullananların total-serbest testosteron gibi tetkiklerinizi kontrol ettirmesi gerekiyor. Statin dışında fibrat grubu bir ilaç kullananların sertleşme sorunu riskinin 3.6 kat artacağınızı bilmesi gerekiyor. Ancak İktidarsızlık korkusu ile ilaçları almayı reddetmemek gerektiğini hatırlatırım. İlacın dozu ve kullanım şekli değiştirilebilir. Ayrıca cinsel şikayet ilaçtan değil, kolesterol plaklarından kaynaklanıyor olabilir. Statin ilaçlarını kullanırken cinsel desteklerden yararlanarak yan etkileri azaltmak da mümkün"

KAN YAĞLARINI DÜŞÜRMEK ETKİLİ Mİ?

Kolesterol seviyesi arttıkça sertleşme sorunu riskinin de arttığını vurgulayan Hattat, "Yapılan bir çalışmaya göre total kolesterol seviyesi 240 civarında olan erkekler 150 civarında olanlara göre yaklaşık 3 kat sertleşme sorunu riski altında. Yeni yapılan çalışmalar kadınlarda da bu seviyelerin cinsel cevabı geciktirdiğinizi uyarılma, orgazm sorunları yaratabileceğini gösteriyor" dedi.

"10 ADIMDA TRİGLİSERİT DÜZEYİNİ AZALTIN, CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIN"

Cinsel gücü artırmaya yönelik tavsiyelerde bulunan Hattat şu önerilerde bulundu:

"Şekerden ve şekerli besinlerden uzak durun. Özellikle un, yağ ve şekerden yapılmış besinleri, hamur işi ve tatlıları yemeyin. Hayvansal yağ tüketiminizi kısıtlayın. Bitkilerde kolesterol yok, hatırlatalım. Daha çok balık ve bakliyat tüketin. Kuruyemiş tüketiminizi azaltın. Daha çok sebze ve meyve yiyin. Omega – 3 destekleri alın. (Günde 1,5 – 3 gr EPA + DHA) Alkol kullanımınızı erkekseniz günde 2, kadınsanız günde 1 kadehle sınırlayın. Düzenli aerobik egzersiz yapın. Günde en az 10,000 adım atın. Sağlıklı bir kllo aralığına inin. Vücut kitle endeksinizi (kilo/ boy2) 25'in, bel çevrenizi erkekseniz 94 cm, kadınsanız 80 cm'in altında tutun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı