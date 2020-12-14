Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumun kalemini kırıp eline silah verdiler'

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 178 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 470'inci gününde devam ediyor. 5 yıl önce 14 yaşındayken İstanbul'dan kaçırılan oğlu Tuncay'ın bulunması için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, "16 aydır burada evladımı bekliyorum. Benim çocuğum 14 yaşındaydı. Çayına ilaç attılar. Okul okuyordu, kalemini kırdılar. Dağa götürüp eline silah verdiler. Neden bunun hesabını bize vermiyorlar?" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır İl Binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan oğlu Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Ancak, Akar'ın çocuğuna kavuşması terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan diğer aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın HDP önünde oturma eylemi yaptığı günden bu yana 20 aile çocuğuna kavuştu.

'ÖLÜM PAHASINA DA OLSA KAÇ GEL'İstanbul Arnavutköy'de 2014 yılında 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma ile birlikte 13 Eylül'den bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, şunları söyledi: "Oğlumu HDP dağa götürdü. Okul okuyan çocuğumun kalemini kırıp eline silah verdiler. 16 aydır HDP'nin kapısında oturuyorum. HDP'den şimdiye kadar bize bir açıklama gelmedi. HDP, Meclis'te 'Cumartesi Anneleri'nin fotoğraflarını gösterip konuşma yapıyor ama bizimle ilgili bir şey demiyorlar. Bu çocukları onlar götürdü. Benim çocuğum 14 yaşındaydı. Madem duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz; bu aileleri neden Meclis'e götürmüyorsunuz. Bunlar bizi savunmuyor. Bunlar Kürt partisi değil, bizim vekilimiz de değil. Çocuğumun eline silah verip 'ya öl ya öldür' diyorlar. Vicdan yok. 178 aile, 16 aydır kapılarında bekliyor. 'Onlar bizim yerimizde olsaydı acaba ne yaparlardı?' 41 yıldır Kürt kanıyla rant elde etmekten başka ne yaptılar? Kürtlere yapmadıkları zulmü bırakmadılar".Oğluna çağrıda bulunan baba Bingöl; "Eğer beni duyuyorsan ölüm pahasına da olsa kaçıp gel. Burada seni bekliyorum. İşkence yok, ceza yok. 20 arkadaşın geldi. Aileleri, alıp götürdü. Ben de seni alıp evimize götüreceğim. Sen gelmeden kesinlikle Diyarbakır'dan, HDP'nin önünden kalkıp gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.EVLADINA 20 AİLE KAVUŞTU

Hacire Akar'ın başlattığı oturma eyleminin ardından çocuğuna kavuşması diğer aileleri de harekete geçirdi. 16 aydır devam eden oturma eyleminde çocuklarına kavuşan 20 aile şu isimlerden oluşuyor: "Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer. Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye. Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim. Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin. Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda. Melik Aslan'ın oğlu Volkan. Muhteber Birlik'in oğlu Veysi. Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin. Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin. Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar. Sait Açar'ın oğlu Haşim. Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan. Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin. Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma. Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim ile son olarak da Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasemin.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN