EVİNDE ÖLÜ BULUNAN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da yalnız yaşadığı evinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Uğur Bulut (51) için tören düzenlendi.

MALATYA (DHA) - MALATYA'da yalnız yaşadığı evinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Uğur Bulut (51) için tören düzenlendi.

Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak'taki evinde görev nedeniyle yalnız yaşayan evli ve 2 çocuk babası Uğur Bulut'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Dün akşam saatlerinde adrese giden ekipler, Bulut'u evde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibi, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adli Kıp Kurumu'na kaldırılan Bulut'un kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Uğur Bulut'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve polis memurları ile yakınları katıldı. Bulut'un öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından dua edildi. Törende gözyaşı döken Bulut'un annesi Fatma, eşi Çiğdem ve çocukları Oğuzhan ve Enes'i, protokol üyeleri teselli etti. Bulut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title