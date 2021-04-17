Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
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Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde elleri koli bandıyla bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürülen Halil İbrahim Topal, toprağa verildi.

Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta Şaban Topal, evinde tek başına yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın baktığı hayvanları beslemek için dün sabah saatlerinde eve geldi. İçeri giren Şaban Topal, babasını salonda elleri koli bandıyla bağlanmış, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, bıçaklandığı belirlenen Halil İbrahim Topal'ın öldüğünü tespit etti. Topal'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

CENAZEDE GÖZYAŞLAR SEL OLDU

Yakınları tarafından teslim alınan Halil İbrahim Topal'ın cenazesi, bugün evinin önünde helallik alınmasının ardından Arslanbey Mezarlığı'na getirildi. Topal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bu arada polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Odalardaki eşyaların dağıtılması nedeniyle olayın hırsızlık amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duran polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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