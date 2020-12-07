Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
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Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu

07.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:13
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı.

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm Türkiye'de cuma saat 21.00 ile pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı. Yasağın sona ermesinin ardından Eskişehir sokaklarında yine yoğunluk gözlendi. Özellikle araç trafiğine kapalı olan İkieylül ve Hamamyolu caddelerindeki insan kalabalığı dikkat çekti.

160 KİŞİYE 500 BİN TL CEZA

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 2-7 Aralık tarihleri arasında denetimler yapıldı. Akşamları sokağa çıkma kısıtlamasını da kapsayan denetimlerde 160 kişiye toplam 500 bin 67 TL ceza kesildi.


Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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