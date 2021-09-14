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Son dakika haberi... Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadına 35 yıla kadar hapis istemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadına 35 yıla kadar hapis istemi

Gelen son dakika haberine göre Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Metin Can Yılmaz'ın dava dosyası, Altaylı'nın ve Mehmet Barıner'in dosyasından ayrıldı ve 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen bir iddianame hazırlandı. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen yargılama kapsamında davası devam eden Yılmaz'ın 2015 yılına ait 'Skype' yazışmaları da dava dosyasına eklendi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'askeri casusluk' suçlarından yargılanan Yılmaz'ın dosyaya giren yazışmalarda elebaşı Gülen'den 'hoca efendi', örgütten ise 'cemaat' olarak bahsetmesi dikkat çekti. Örgütün kamudaki kadrolaşmasına da değinilen yazışmalarda, örgüt mensubu memurların da kendileri gibi sohbetlere gizli olarak gittikleri ve bu sebepten de yapının yer altına çekildiği ifade edildi.

Yargılanmanın yapıldığı 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yılmaz'ın dosyası Altaylı ve Barıner'in dosyasından ayrılırken, mütalaayı sunan savcı Altaylı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar, Barıner hakkında ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istedi.

(Engin Yağcı/İHA)

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