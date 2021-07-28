Son dakika haberleri | Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık:  Korkup hastaneye götürmedim
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Son dakika haberleri | Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık:  Korkup hastaneye götürmedim

Son dakika haberleri | Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık:  Korkup hastaneye götürmedim
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de, nafaka nedeniyle çıkan tartışmada eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 30 kez bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yasin Tatar (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de, nafaka nedeniyle çıkan tartışmada eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 30 kez bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yasin Tatar (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. DHA'nın ulaştığı iddianamede Tatar'ın "Olay günü nafaka yüzünden tartıştık. 'Nafakayı adam gibi ödeyeceksin' diyerek yüzüme tükürdü. Ele geçirdiğim bıçakla Fatma'ya önce araçta ardından da araç dışında vurdum. Korktuğum için hastaneye götürmedim" dediği ortaya çıktı. 

Kocasinan ilçesinde, 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın, 30 yerinden bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, olay yerinden geçen araçlar takibe alındı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatar'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatar, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tatar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yasin Tatar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tatar hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Tatar'ın iddianamedeki ifadesine ise DHA ulaştı. Eski eşinin resmi olarak nafaka istemediğini fakat ilerleyen yıllarda talep ettiğini anlatan Tatar'ın, "Resmi olarak nafaka isteme talebi olmamıştı ancak bana sözlü olarak istediğini belirtti; ilerleyen süreçte birkaç defa nafaka istedi. Ben de nafaka ödeyecek maddi durumumun olmadığını, ekonomik olarak durumum iyi olunca yardım edebileceğimi söyledim. Birkaç defa bir araya gelip, konuştuk. Olay günü yine nafaka yüzünden tartıştık. 'Nafakayı adam gibi ödeyeceksin' diyerek yüzüme tükürdü ardından araçta bir şeyler aramaya başladı. Balık tutmaya giderken, yanıma aldığım bıçağı aldı. Bana öfkeliydi. Tartıştık. Ben ele geçirdiğim bıçakla Fatma'ya önce araçta ardından da araç dışında 2-3 defa vurdum. Başka da vurmadım. Korktuğum için hastaneye götürmedim" dediği ortaya çıktı.Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Yasin Tatar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak. 

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Son dakika haberleri | Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık:  Korkup hastaneye götürmedim
Son dakika haberleri | Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık:  Korkup hastaneye götürmedim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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