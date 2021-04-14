Son dakika! Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti (2)
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Son dakika! Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN - Haberler | Politika
Son dakika! Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberleri: BAKAN SOYLU'DAN ZİYARETİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un yaşamını yitirdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti

BAKAN SOYLU'DAN ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un yaşamını yitirdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Soylu, Akbulut'un ailesine başsağlığı diledi, doktorları ile görüştü. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, Yıldırım Akbulut'un devlete ve millete çok farklı görevlerde hizmetler yaptığını belirterek, "Kişiliği, tavrı, devlet adamlığı, aynı zamanda ben bir dönemde de yakın çalıştım. Aile kavramına ve kendi ailesine bakışı hakikatten, saydıklarımın her birinde örnek teşkil eden bir yapısı vardı. Anadolu insanının vakarı ve aynı zamanda kucaklayıcılığı kendisindeydi. Bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah yaptığı hizmetlerle bu topraklarda çok anılacaktır. Duamız kendisiyle. Ailesine, milletimize, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti (2)
Son dakika! Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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