Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı

Son dakika habere göre KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 112 ambulans şoförü ve 4 çocuk babası Sami Öztürk (56), geçen yıl ekim ayında 10 gün arayla babası İbrahim Öztürk'ü (95) ile eşi Ayşe Öztürk'ü (54) koronavirüsten kaybetti.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 112 ambulans şoförü ve 4 çocuk babası Sami Öztürk (56), geçen yıl ekim ayında 10 gün arayla babası İbrahim Öztürk'ü (95) ile eşi Ayşe Öztürk'ü (54) koronavirüsten kaybetti. Öztürk "İnsanlar dikkat etsin, benim canım yandı başkalarının canları gitmesin" dedi.

Emet ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde ambulans şoförü olarak çalışan Sami Öztürk'ün geçen yıl ekim ayında 10 gün arayla koronavirüse yakalanan babası İbrahim (95) ve eşi Ayşe Öztürk'ü hayatını kaybetti. Birçok kişinin hastalığı ciddiye almamasının ve sağlık çalışanlarına hastalıklı gibi davranılmasına üzüldüğünü ifade eden Öztürk "36 yıldır sağlık camiasının içerisindeyim. 112 çalışanıyım, birçok birimde çalışmama rağmen son 15 yıldır 112 çalışanıyım. Bu süre zarfı içerisinde birçok vaka ile karşılaştım. Bu salgın çıktıktan sonra yüzlerce hasta taşıdım" dedi.

'BABAM VİRÜSÜ PARKTA KAPTI'Hastalıkla mücadelede ailesine koronavirüs bulaştırmamak için çok dikkatli davrandığını ancak hayatını kaybeden babasına hava almak için çıktığı parkta koronavirüs bulaştığını anlatan Öztürk, şunları söyledi: "Çok dikkat ettik evime hastalık götürmeyeyim diye evde eşim var, babam, çocuklarım var diye. Ama virüsü buradan götürmedim evime. Lakin babam evin karşısında park var, ihtiyar adam hava almaya gidiyor ve oradan buldu. Bizler sağlık çalışanları olarak çok dikkat etmemize rağmen dışarıdan geldi. Neticede benim babam ve eşim 10 gün içerisinde kronik rahatsızlıkları neticesinde vefat etti. Daha önce de ben sosyal medyada herkesi uyarmaya çalıştım. Buna rağmen günde 30-50 vaka taşıdık. Nöbetten çarşıya çıktığım zaman hastane çalışanlarından arkadaşlar öcü gibi korkuyorlar. Diz dize oturuyorlar çay, kahve muhabbet şahane hastane çalışanını gördükleri zaman hemen maskelerini yukarı çekiyorlar. Biz tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Biz hastalığın içinde durduğumuz için çizmemizi, tulumumuzu, eldivenimizi maskemizi giyiyoruz. Ama çarşıdaki vatandaş bizi hasta taşıdığımız için hastalıklı olarak görüyor. Bu da beni şahsen yaralıyor."

BabaSI ve eşini kaybetmenin büyük acısını yaşadığını ifade eden Öztürk uyarılarda bulunarak, "Herkesin koronavirüsü ciddiye alarak tedbirlere uyması gerekiyor. İnsanlar dikkat etsin benim canım yandı, başkalarının canları gitmesin" şeklinde konuştu.


- Tahya
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Burak Deniz Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:28:41. #1.16#
title