Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha
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Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha

25.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:47
Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha

Mersin'de, 1 hafta içinde eşi ve kayınvalidesi ile görümcesini koronavirüs nedeniyle kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut'un yaşadığı üzüntü ve stres nedeni ile bebeği karnında öldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan iş insanı Murat Karabulut (37), rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronavirüsten öldü; üzüntüden bebeğini kaybetti
Selda Karabulut

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Murat Karabulut, 8 gün önce hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra yaşama veda etti. Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise dün aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Ailenin diğer kızı Şehriban Bircan'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronavirüsten öldü; üzüntüden bebeğini kaybetti
Fadime Karabulut

ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Bir hafta içinde eşini, kayınvalidesini ve görümcesini kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut ise yaşadığı üzüntü ve strese dayanamadı. Fenalaşan anne adayının, yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede bebeğini kaybettiği belirlendi. Erkek olduğu bildirilen bebek, sezaryen ile alındı. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defnedilen bebeğin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenazede 2 çocuk annesi Buket Karabulut'un yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiği görüldü.

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Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronavirüsten öldü; üzüntüden bebeğini kaybetti
Murat Karabulut

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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