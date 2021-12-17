Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ESENYURT'ta 14 Aralık'ta Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta 14 Aralık'ta Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Küçükçekmece Hacı Mustafa Güllü Camii'nde kılınan namazın ardından 4 çocuk Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede 14 Aralık'ta çıkan yangında evde 5 çocuğu ile evde bulunan anne bir çocuğunu dışarı çıkarıp çevreden yardım istemişti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra sağlık ekipleri dairede kalan Ahmet El Hammud (10), Besme El Hammud (9), Şahin El Hammud (4) ve Selva El Hammud (1) isimli çocukların hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

Yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenaze namazları kılındı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camii'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından 4 çocuk Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığına defnedildi.

EK görüntü

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-Sırasıyla fotoğraflar

-Ahmet el Hammud

-Besme el Hammud

-Selva el Hammud

-Şahin el Hammud

Görüntü dökümü:

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Cenazelerin camiye getirilmesi

Cenazelerden görüntü

Cenaze namazlarının kılınması

Tabutların cenaze aracına taşınması


Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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