Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede 14 Aralık'ta çıkan yangında evde 5 çocuğu ile evde bulunan anne bir çocuğunu dışarı çıkarıp çevreden yardım istemişti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra sağlık ekipleri dairede kalan Ahmet El Hammud (10), Besme El Hammud (9), Şahin El Hammud (4) ve Selva El Hammud (1) isimli çocukların hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

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Tabutların cenaze aracına taşınması