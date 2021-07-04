Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yangına rağmen tıraşa devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yangına rağmen tıraşa devam etti

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yangına rağmen tıraşa devam etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Vedat BAYRAKTAR , ESENYURT Balıkyolu Caddesi'nde 4 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya mağazasında yangın çıktı.

Vedat BAYRAKTAR  , ESENYURT Balıkyolu Caddesi'nde 4 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangın çıkan binanın hemen yanındaki kuaförün dumanlara rağmen müşterisini tıraş etmeye devam etmesi dikkat çekti.

Olay, Esenyurt Balıkyolu Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya mağazasında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Öte yandan binada yaşayan vatandaşların düğünde oldukları öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

KUAFÖR TRAŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Yangından çıkan duman binayı ve çevresini tamamen sardı. Binanın bitişiğinde bulunan bir erkek kuaförü ise içerideki müşterisinin saçını kesmeye devam etti. Kuaför tıraşı bitirdikten sonra dışarıya çıktı. 

 


Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yangına rağmen tıraşa devam etti
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yangına rağmen tıraşa devam etti
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yangına rağmen tıraşa devam etti
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yangına rağmen tıraşa devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı
Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı
Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı
Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Ayşegül Çınar Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Costa Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yangına rağmen tıraşa devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:18:40. #1.14#

title