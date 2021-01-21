Zavallı eşeğin ağzını tel ile bağlayıp ölüme terk ettiler
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Zavallı eşeğin ağzını tel ile bağlayıp ölüme terk ettiler

21.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:11

Samsun'da ağzı telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek, durumu fark eden vatandaşın dikkati sayesinde hayatta kaldı. Sosyal medyada paylaşılan videoda eşeği kurtaran hayvansever, duyarlılığıyla büyük takdir topladı.

Samsun'un Atakum ilçesindeTunay Kurt ve 9 yaşındaki kızı Eylül, tarlada ağzı tel ile bağlanıp terk edilen eşek buldu. Durumu fark edip eşeğin ağzındaki teli çözen vatandaş, çenesi soğuktan kilitlenmiş eşeği veterinerde tedavi ettirdi. Uzun süre aç kalan hayvanı elleriyle besleyen vatandaş büyük takdir topladı.

Zavallı eşeğin ağzını tel ile bağlayıp ölüme terk ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunay Kurt

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