Son dakika haberleri | Erzurum Şehir Hastanesinde suda doğan ilk bebeğe "Ertuğrul" adı verildi
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Son dakika haberleri | Erzurum Şehir Hastanesinde suda doğan ilk bebeğe "Ertuğrul" adı verildi

10.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:25
Son dakika haberleri | Erzurum Şehir Hastanesinde suda doğan ilk bebeğe

Son dakika gelişmesine göre Erzurum Şehir Hastanesi kadın doğum hastalıkları servisinde suda doğum yöntemiyle dünyaya gelen ilk bebeğe "Ertuğrul" adı verildi.

Erzurum Şehir Hastanesi kadın doğum hastalıkları servisinde suda doğum yöntemiyle dünyaya gelen ilk bebeğe "Ertuğrul" adı verildi.

Hastanenin kadın doğum hastalıkları servisinde klinik sorumlusu ve başhekim yardımcısı olan Dr. Öğretim Üyesi Berrin Göktuğ Kadıoğlu ve ekibince dün dünyaya getirilen Ebubekir ve Elif Yağar çiftinin "Ertuğrul" adını verdikleri 3 kilo 200 gram ağırlığındaki oğulları, bu hastanede suda doğum yöntemiyle doğan ilk bebek oldu.

Kadıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi.

Şehir Hastanesinde yeniliklerle hizmete devam edeceklerini anlatan Kadıoğlu, "Suyun şifa verici özeliği asırlardır biliniyor ve uygulanıyor, buna hidroterapi diyoruz. Tek amacımız gittikçe artan sezaryen oranlarını azaltıp doğum esnasında anne ve bebeğe daha konforlu normal doğum yaşatabilmek." dedi.

Kadıoğlu, suda doğum proje sürecini başından beri takip ettiklerini belirterek, tecrübeli hekim kadrosuyla ve hastanın da kabul etmesiyle ilk suda doğumu başarıyla gerçekleştirdiklerini aktardı.

Salgının bitmesiyle gebe okulu ve anne otelinde hizmete devam edeceklerini bildiren Kadıoğlu, "Acil sezaryen dışında doğum yönünde bütün tercih hakları annelerin. Normal doğum, suda doğum, ağrısız doğum gibi her türlü hizmeti ekibimizle vermeye hazırız." diye konuştu.

Doğumu gerçekleştiren doktorlardan Nurcan Yörük de bebeğin 3 kilo 200 gram olarak sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini belirterek, "Bizim için de güzel tecrübe oldu, böyle doğumu ilk kez yaptırmanın mutluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

"En mutlu anımı yaşadım"

4 çocuk annesi Elif Yağar da doğum sırasında doktorlara güvendiğini dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastane adeta 5 yıldızlı otel havasında. Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla buralar çok güzel olmuş. Suda doğum çok güzel geçti, doktorlar doğum öncesi suda rahatlattılar ve çok rahat doğum yaptım. Sağlıklı şekilde oğlum dünyaya geldi. Allah devletimizden, doktorlarımızdan razı olsun. Rabbim devlete zeval vermesin. En mutlu anımızı yaşadık."

Suda doğumu gebelik kursunda duyduğunu ancak ilk kez yaşadığını dile getiren Yağar, suda doğum yöntemini tüm anne adaylarında tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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