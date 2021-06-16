Son dakika haberleri! Erzurum'da eski eşi ve 2 kızını öldürmekle suçlanan sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis talebi

Son dakika gündem haberi... Erzurum'da, eski eşi ve iki kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık Raci Arslan hakkında 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum'da, eski eşi ve iki kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık Raci Arslan hakkında 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, boşandığı eşi Gülçin Karabiyik ile 4 çocuğunun bulunduğu evde tartışma sonucu eski eşi ile çocukları Burçin ve Cansu Arslan'ı silahla öldürdüğü belirtilen Raci Arslan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 5 sayfalık iddianamede, maktul Karabiyik ile Arslan'ın 2007 tarihinde boşandıkları ve 6 çocuklarının olduğu bildirildi.

Maktuller Burçin ve Cansu ile mağdur kardeşleri F.A. ve E.A'nın anneleri Karabiyik ile olayın yaşandığı Yakutiye ilçesindeki evde yaşadıkları anlatılan iddianamede, Arslan'ın boşandıktan sonra aralıklarla bu evde kalmaya devam ettiği belirtildi.

İddianamede, olay günü Arslan ile Karabiyik arasında çıkan tartışmada Arslan'ın ruhsatsız tabancayla eski eşi ile kızları Burçin ile Cansu Aslan'ı öldürdüğü kaydedildi.

Olay anını ve yaşananları sanık Arslan ve çocukları F.A. ile E.A'nın dışında gören tanığın bulunmadığı, olayın başlangıcına ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin 3 kişinin beyan ve savunmalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği aktarılan iddianamede, F.A. ve E.A'nın ilk ifadelerinde olayı görmediklerini anlatmalarına rağmen ikinci ifadelerinde yaşananları anlattıkları aktarıldı.

İddianamede, mağdurlar F.A. ve E.A'nın annesi ile babasının olaydan bir gün önce televizyon kumandası yüzünden tartıştığı ve babalarının annesini dövdüğünü anlattığı belirtilerek, olay günü de babalarının evin temiz olmadığı gerekçesiyle yine annesi ile tartıştığını anlattığı kaydedildi.

Bu tartışmada sinirlenen baba Raci Arslan'ın anneleri ve ablaları Burçin Arslan'ın salona, Cansu Arslan'ın da yatak odasına kaçıp kapıyı kilitlediğini anlatan söz konusu mağdurlar, babalarının kapıları kırarak, annesinin yanı sıra Burçin ve Cansu'yu ateş açarak öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi.

Kendini polislere öldürtmek istemiş

Sanık Arslan ise savunmasında, eski eşi ile kızlarını öldürdüğünü itiraf etti.

Sürekli hakarete uğradığını öne süren Arslan, "Gülçin karakola giderek 'Çocuklarıma fare zehri içirdi' diye kardeşime iftira attı. Kızlarım sürekli evden kaçıp gayri ahlaki yaşam sürdürüyorlardı. Bunu oğullarım ve arkadaşlarım sürekli söylüyorlardı. Yaşananları oğullarım F.A. ile E.A. tamamen anlatmadı ve bütün gerçeği biliyorlar. Olay sonrası silahla kaçarak evden ayrıldım. Amacım kendimi de öldürmekti ancak bir türlü cesaret edemedim. Polisleri tahrik ederek kendimi öldürtmeye çalıştım ancak polisler öldürmedi." ifadelerini kullandı.

İddianamede, elde edilen delillerle suçu sabit olan tutuklu sanık Raci Arslan'ın Gülçin Karabiyik'e karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, kızları Cansu ile Burçin Arslan'a karşı "altsoya karşı kasten öldürme" ve "çocuk olan altsoya karşı kasten öldürme" suçlarından ise ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Sanık Arslan hakkında ayrıca, "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası istendi.

Sanık, polislerce tetiği tuttuğu parmağından vurularak yakalanmıştı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak'taki evde geçen yıl 6 Aralık'ta yaşanan olayda, Raci Arslan, eski eşi ile iki kızını silahla vurduktan sonra kaçmış, polisleri görünce kafasına silah dayamıştı.

Polise direnip caddede yürüyerek uzaklaşmak isteyen sanık Arslan, silahın tetiğini tuttuğu sağ elindeki parmağından özel harekat polislerince vurularak yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf