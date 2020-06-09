Son dakika haberleri... Erzurum'da dijital dönüşümde ilk imza
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Son dakika haberleri... Erzurum'da dijital dönüşümde ilk imza

Son dakika güncel haberi: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzurum Ticaret Borsası ile Ajans Orkestra arasında yapılan 'Dijital Dönüşüm Projesi' imza altına alındı.

Son dakika haberleri... Erzurum'da dijital dönüşümde ilk imza
09.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:50

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzurum Ticaret Borsası ile Ajans Orkestra arasında yapılan 'Dijital Dönüşüm Projesi' imza altına alındı. Proje kapsamında ETSO ve ETB üyelerine özel yüzde 40 indirim uygulanacak.

Erzurum'da Covid-19 pandemi sürecinde ürettikleri ürünlere pazar sıkıntısı yaşayan firmalar, artık E - Ticaretle (Online Satış) Dijital Platformda geniş kitlelere ulaşacak.

Erzurum'un reklam ve dijital teknoloji alanında hizmet veren öncü kuruluşu Ajans Orkestra, ETSO ve ETB üyelerine yönelik hazırladığı proje ile şehrin firmalarını E- Ticaret ile buluşturacak. Proje kapsamında Erzurum'da üretilen ürünler, Ajans Orkestra tarafından hazırlanacak E-Ticaret siteleri üzerinden, tüm ülke pazarına dağılmış olacak.

ETSO ve ETB ile protokol imzalandı

Hazırlanan 'Dijital Dönüşüm Projesi' protokolü; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Ajans Yöneticileri Mehmet Salih Çolak ve Burak Yıldız arasında imzaladı.

Dünyaya ayak uydurmalıyız

Pandemi Süreci ile birlikte dünya ekonomisinin farklı bir yöne kaydığını belirten ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi. Özakalın, "Dünya hemen her sektörde dijitalleşmeye doğru gidiyor. Sanayicimiz ve üretimiz, E-Ticareti kullanarak bu sürece ayak uydurmak zorunda. Üyelerimize yönelik attığımız bu imza ile Erzurum'un ürünleri dijital platformda ülke çapında alıcı bulacak. Hem üretim hem hizmet sektörleri için can alıcı bir satış platformu olan E-Ticaret, vatandaşlarımızın da tedarik edebilmesi yönünde büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Hem dijitalleşme hem sağlık

Dünya genelinde yaşanan virüs salgınının insanların yaşam standartlarını, alışkanlıklarını önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise " bu değişikliği hemen her sektörde hissediyoruz. Pandemi ile birlikte gelen kurallara ve uygulamalara ayak uydurmak zorundayız. Alışveriş alışkanlıklarımızı da etkileyen bu süreçte en büyük yardımcımız E-Ticaret siteleri olacak. Erzurum'un bu gelişmelerden uzak kalması düşünülemez. Bu nedenle üyelerimize yönelik hazırlanan proje ile daralan Pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çözüm ortağınız olacağız

Yıllardır sektörde gerek Erzurum gerekse ulusal çapta birçok firmaya hizmet ve çözüm sunan Ajans Orkestra Genel Müdürü M. Salih Çolak ise projenin Erzurum ekonomisini daha geniş kitlelere taşıyacağını söyledi. İmzalanan protokolle ETSO ve ETB üyelerine %40 indirim yapılacağını belirten Çolak, "Standart, Kobi, Business olmak üzere 3 farklı paket geliştirdik. Bu paketlerde firmaların ihtiyacına yönelik içerikler hazırladık ve fiyatlandırdık. Söz konusu firmalar ihtiyaçlarına göre seçecekleri paket ile hem ürünlerini E- Ticarette satma şansı bulacak, hem de tercih etmeleri halinde Gitti Gidiyor, N11, HepsiBurada ve Trendyol gibi ulusal satış sitelerinde yer alabilecek" dedi.

Firmaların talepleri doğrultusunda Mobil Uygulamalarını da yapabileceklerini söyleyen Çolak, "Amacımız Erzurum Esnafını E-Ticarete taşıyarak bu süreç içerisinde ticaretlerinde zarar görmemelerini sağlamak" diye konuştu.

Şirket Ortağı Burak Yıldız ise "Bu proje sayesinde firmalarımız satış platformlarına sanal posları kurulmuş bir şekilde 3 gün gibi kısa bir sürede sahip olacak ve hiç bir kesinti yaşamadan satış yapmaya başlayabileceklerdir. Burada ki amacımız Erzurum'dan ülke çapında hizmet vermek isteyen esnafa bizimde bir katkımız olmasıdır. Şehrimize ve Ticaretçilerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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