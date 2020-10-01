Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı
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Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı

01.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:17

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Türk SİHA'sı ile vurma anına ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları almaya yönelik yürüttüğü operasyon 5. gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgeden yeni görüntüler servis edildi.

ASKERLERİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Ermenistan'a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.

ERMENİ ASKERLERİN KONVOYU YOK EDİLMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı karşı saldırı devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait farklı yönde hareket eden askeri birliklerin imha edildiğini duyurmuştu. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, ''Düşmanın farklı yönlerde hareket eden askeri sütunları birliklerimiz tarafından imha edildi." bilgisi verilmişti.

Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları (3)
KAYA: 31. sn de alttan geçen minik iha kime ait
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ADANALI: aynı anda 1000 tane siha ile bırak dağlık karabağ''ı , ermenistan 1 saat içerisinde ele geçirilebilir. .
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
CAN BULUT: Atatürk''ün ''İstikbal göklerdedir'' cümlesini şimdi daha iyi anlıyorum.
Cevap Yaz 6 17 Yayından Kaldır
500
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