Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü

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Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağı Pekalongan kentinde şiddetli yağmurlar sele yol açtı. Cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, sel suları kumaş fabrikasından sızan boya atıkları ile karışınca ortalık kan kırmızısına büründü.

YETKİLİLER KIRMIZILIĞIN BOYADAN KAYNAKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Jenggot köyünde sokaklar kırmızıya dönünce sosyal medya kullanıcıları o anları kaydederek şaşkınlığını dile getirdi. Pekalongan'dan acil durum yetkilisi Dimas Arga Yudha sosyal medyadaki görüntüleri doğrulayarak, "Kırmızı sel suları, selin karıştığı batik boyadan kaynaklanıyor. Bir süre sonra yağmurla karıştığında yok olacak" ifadelerini kullandı.

SIK SIK YAŞANAN BİR DURUM

Pekalongan, pamuk ve ipek kumaşa desenlerin balmumuyla işlendiği batik tekniği ve tekniğin uygulandığı kumaşlarla üretilen kıyafetlerle bilinen bir şehir olarak öne çıkıyor. Pekalongan'da suların farklı renklere dönmesi alışılmadık bir durum değil. Geçtiğimiz ay meydana gelen sel sırasında şehrin kuzeyindeki başka bir köyün sokakları da yeşile bürünmüştü. Köy sakini olduğunu belirten Twitter kullanıcısı Area Julid, "Bazen yolda mor su birikintileri de oluyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı