Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü
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Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü

06.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:58

Endonezya'nın Jenggot köyünde şiddetli yağmurların yol açtığı sel sonrası suların kumaş fabrikasından sızan boya ile karışmasıyla sokaklar kırmızıya büründü. Sokakların kırmızıya döndüğünü gören insanlar, o anları kaydederek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağı Pekalongan kentinde şiddetli yağmurlar sele yol açtı. Cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, sel suları kumaş fabrikasından sızan boya atıkları ile karışınca ortalık kan kırmızısına büründü.

YETKİLİLER KIRMIZILIĞIN BOYADAN KAYNAKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Jenggot köyünde sokaklar kırmızıya dönünce sosyal medya kullanıcıları o anları kaydederek şaşkınlığını dile getirdi. Pekalongan'dan acil durum yetkilisi Dimas Arga Yudha sosyal medyadaki görüntüleri doğrulayarak, "Kırmızı sel suları, selin karıştığı batik boyadan kaynaklanıyor. Bir süre sonra yağmurla karıştığında yok olacak" ifadelerini kullandı.

SIK SIK YAŞANAN BİR DURUM

Pekalongan, pamuk ve ipek kumaşa desenlerin balmumuyla işlendiği batik tekniği ve tekniğin uygulandığı kumaşlarla üretilen kıyafetlerle bilinen bir şehir olarak öne çıkıyor. Pekalongan'da suların farklı renklere dönmesi alışılmadık bir durum değil. Geçtiğimiz ay meydana gelen sel sırasında şehrin kuzeyindeki başka bir köyün sokakları da yeşile bürünmüştü. Köy sakini olduğunu belirten Twitter kullanıcısı Area Julid, "Bazen yolda mor su birikintileri de oluyor" ifadesini kullandı.

Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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