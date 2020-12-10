Son dakika haberleri! "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi Erzincan'da hayata geçirildi
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Son dakika haberleri! "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi Erzincan'da hayata geçirildi

10.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:06
Son dakika haberleri!

Son dakika haberler... Ülkemizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne'...

Ülkemizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi Erzincan'da hayata geçirildi.

Bu kapsamda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personellerce; Erzincan Belediye Başkanlığı ve Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü başta olmak üzere farklı kamu kurum kuruluşlarda görev yapmakta olan kadın personellere Narkorehber semineri verildi.

Cumhuriyet Meydanı ve Saat Kulesi önü gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde Narkonokta standı açılarak başta anne ve anne adayları olmak üzere tüm vatandaşlar ile Erzurum Erzincan karayolu üzerinde kurulu bulunan uygulama noktasında doğu illerinden batı illerine seyahat etmekte olan vatandaşlarımıza da bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtımı yapıldı.

Ayrıca Erzincan'ın çeşitli mahallelerinde ikamet etmekte olan anne ve anne adaylarının ikametlerine mahalle muhtarı ile birlikte gidilerek kapıdan bilgilendirmeler yapılmış, yine mahalle muhtarları vasıtasıyla toplanmaları sağlanarak Uyuşturucu maddenin zararları, korunma yolları ve dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenerek İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan En İyi Narkotik Polisi Anne projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan tüm faaliyetlerde sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske takılmış ve hijyen kurallarına uygun hareket edildi.

Bu kapsamda başta anne ve anne adayları olmak üzere toplamda 985 kişiye ulaşıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haberleri! 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi Erzincan'da hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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