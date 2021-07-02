Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde panoya elektrik bağlamak için çıktığı direkte elektrik akımına şahıs hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde panoya elektrik bağlamak için çıktığı direkte elektrik akımına şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Gerzeliler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Dişli (42) tarlanın kenarında bulunan elektrik direğine çıkarak panoya elektrik bağlarken akıma kapılarak 5 metre yükseklikten yere düştü. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahsın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı