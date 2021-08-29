Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı

Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı Elazığ'da babasının evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan kadının dini nikahlı kocası, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da babasının evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan kadının dini nikahlı kocası, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babaevinde bulunan 22 yaşındaki Bahar T. ile dini nikahlı eşi 23 yaşındaki M.O. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Uzunca bir süre tartışmalarının ardından Bahar T.'nin annesi, ikilinin bulunduğu odaya girerek tartışmalarını sonlandırmak istedi. Bahar T.'nin annesi, dini nikahlı eşi tarafından odadan çıkarılmasının hemen ardından silah sesi duyuldu. Anne tekrar odaya girince kızını kanlar içinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahar T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından M.O. ve Bahar T.'nin swap örneklerini aldı.

Gözaltına alınan M.O., İl Jandarma Komutanlığında ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şüpheli O. 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan O.'nun çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç