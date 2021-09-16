El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü

El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin politikalarına karşı başkent El Salvador'da protesto düzenlendi. Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kullanılmasını ve mahkemenin Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto eden göstericiler, bitcoin ATM'sini ateşe verdi.

El Salvador'un 200. bağımsızlık yıl dönümünde başkent San Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye karşı sokaklara döküldü. Protestocular özellikle mahkemenin Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını ve Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul edilmesine tepki gösterdi. Bazı protestocular "Chivo" adı verilen resmi dijital cüzdanın makinesini ateşe verirken, diğerleri de "Diktatör Bukele", "Anayasaya Saygı" ve "Bitcoin'e Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, Bitcoin'in Latin Amerika'nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador'da ekonomik istikrarsızlığa yol açacağını savunurken, yargı erkinin iktidarın kontrolüne geçtiğini ifade ediyor.